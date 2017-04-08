В Ингушетии убиты два сотрудника полиции

2017-04-08 12:38 | www.apa.az | 3

В Ингушетии неизвестные в ночь на 8 апреля обстреляли автомобиль полиции, погибли два сотрудника полиции.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Малгобек на улице Промышленная. Стрельба велась из автоматического оружия.

По предварительным данным, в нападении участвовали по меньшей мере два человека. Следственные органы региона возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется поиск нападавших, выясняются все обстоятельства произошедшего.