В районе Манилы произошло землетрясение магнитудой 5,9

2017-04-08 12:26 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу к югу от Манилы, сообщила Геологическая служба США (USGS). Толчки были зафиксированы в 07.09 по времени UTC (10.09 мск) в одном километре к юго-юго-западу от района Талага на острове Лусон. Очаг землетрясения располагался на глубине примерно 42,7 километра. Геологическая служба также сообщила о другом землетрясении в южной части острова. Его магнитуда составила 5,5.Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.