Туркменистан и Астраханская область РФ договорились сотрудничать в сфере спорта

2017-04-08 12:27 | www.trend.az | 3

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области России Александра Жилкина, прибывшего в Туркменистан в составе российской делегации для участия в конгрессе и выставке «Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во благо мира и прогресса», приуроченных к широко отмечаемому в Туркменистане Всемирному дню здоровья, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул особое значение, придаваемое укреплению сотрудничества с Россией и ее регионами, в том числе с Астраханской областью. С этим регионом Туркменистан связывают экономические и гуманитарные связи, основанные на исторически сложившихся добрососедских отношениях, отметил лидер нации.

В ходе беседы президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомил гостя с ходом подготовки к предстоящим в Ашхабаде осенью этого года V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Особо подчеркивалась создаваемая в стране мощная спортивная база, центром которой станет Олимпийский городок в туркменской столице.

Собеседники отметили необходимость развивать сотрудничество в сфере спорта, здорового и активного образа жизни. В данной области уже имеется наработанный опыт успешного взаимодействия, в том числе в водных видах спорта и в спортивном туризме. Для этого имеются все возможности с учетом создаваемой на побережье Каспийского моря Национальной туристической зоны «Аваза».