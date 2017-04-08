Заместитель премьер-министра: «Правительство ведет серьезную работу в связи с проблемой высоких процентов по кредитам»

2017-04-08 12:46 | www.apa.az | 3

«То, что кредиты выдаются под высокий процент, беспокоит население. В связи с этим правительство Азербайджана ведет серьезную работу».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства, такие нерадивые случаи наносят удар по экономике страны: «Это реальность. По инициативе президента, в настоящий момент предпринимаются серьезные шаги по оздоровлению банковского сектора страны. Естественно, должна быть решена и проблема кредитов. Без оздоровления банковского сектора нельзя достичь развития экономики. Без выдачи кредитов под низкий процент не удастся поддержать деятельность предпринимателей. Все это заставляет правительство серьезно задуматься. Есть объективные трудности, самую верную оценку этого дал господин президент. Предпринимаются серьезные шаги в данном направлении, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить оздоровление финансово-кредитной сферы».