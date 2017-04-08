Итоги международного спортивного конгресса в Авазе обсуждены на рабочем совещании

2017-04-08 12:32 | www.trend.az | 3

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание в Международном аэропорту города Туркменбаши с участием председателя Меджлиса Туркменистана, членов правительства и Государственного совета безопасности, хякимов велаятов и города Ашхабада, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Глава государства заслушал их отчеты о состоянии дел в различных сферах, регионах и принимаемых мерах, связанных с реализацией программ социально-экономического развития страны, подготовкой к предстоящим праздничным торжествам.

Важной темой совещания стали итоги проведенного в Авазе Международного конгресса «Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса».

В этой связи Президент Туркменистана обозначил круг первоочередных задач, стоящих перед соответствующими структурами в контексте обеспечения высокого организационного уровня подготовки к Азиаде-2017, призванной стать значимым вкладом в дальнейшее развитие международного спортивного движения, а также сыграть важную роль в повышении престижа национального спорта на мировой арене.

Отметив, что в оставшееся до начала Азиады-2017 время предстоит приложить максимум усилий и принять все необходимые меры в данном направлении, глава государства завершил совещание.