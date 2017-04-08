Ситуация на международной арене, еще больше обострившись, вступила в новый этап - Новруз Мамедов

2017-04-08 12:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - К сожалению, ситуация на международной арене, еще больше обострившись, вступила в новый этап.

Об этом написал в субботу на своей странице в соцсети Twitter заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

"Основные акторы международного сообщества выступают с различными заявлениями и предложениями, однако результатов нет. Стороны не могут достичь взаимопонимания, диалога. Однако уже ясны причины этой ситуации и в какой степени она опасна», - написал Новруз Мамедов.