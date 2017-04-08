Экспертный совет Baku Network обсудил азербайджано-израильские отношения (ВИДЕО)

2017-04-08 12:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экспертный совет Baku Network обсудил азербайджано-израильские отношения в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, представитель международной ассоциации "Азербайджан - Израиль " Вахид Байрамов и израильский политолог Юрий Бочаров.

«В установлении доверительных отношений между Азербайджаном и Израилем большую роль сыграли теплые отношения между лидерами двух стран", - сказал Вахид Байрамов.

По его словам, в этом огромная роль принадлежит общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Исторический визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан в 1994 году и его встреча с Гейдаром Алиевым заложили основу этих отношений, сказал Байромов.

Эту политику, сказал Байрамов, сегодня продолжает осуществлять и Президент Ильхам Алиев, который неоднократно встречался с лидерами Израиля на различных международных площадках. «Взаимовыгодное сотрудничество двух стран сегодня продолжает развиваться. Азербайджан всегда отличался своей толерантностью, евреи веками проживали здесь в условиях мира и благополучия», - сказал он.

«За последние 25 лет пройден огромный путь в развитии и укреплении связей Азербайджана и Израиля. Отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне во всех сферах: в политической, экономической и военно-технической. Это сотрудничество приносит свои плоды во благо народов двух стран. Азербайджан и Израиль связывает очень многое», - сказал Эльхан Алескеров.

По его словам, высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем беспокоит очень многих, которые пытаются поссорить две страны, нанести урон сотрудничеству.

Народы Азербайджана и Израиля объединяет ближневосточная ментальность, сказал израильский политолог Юрий Бочаров. В Израиле проживает 100-тысячная община евреев-выходцев из Азербайджана, сказал он.

«Наши взаимоотношения с Азербайджаном показывают пример всему Ближнему Востоку, как может дружить еврейский и мусульманский народы», - процитировал политолог премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы должны донести это послание до всего Ближнего Востока", - сказал Бочаров.

По его словам, у Израиля тесные дружественные отношения и с другими мусульманскими странами – Казахстаном, Узбекистаном, Турцией, Иорданией, но уровень взаимоотношений Израиля с Азербайджаном на порядок выше, чем с этими странами, и это самое главное в двусторонних отношениях.

По словам политолога, двух стран сближает и геополитическая ситуация, в которой они находятся. Обе страны имеют нерешенные конфликты, борются за установление мира и стабильности в своих регионах, лучше всех понимают, что такое дружба и взаимопомощь, и все это сближает две страны, сказал Бочаров.

Он также отметил большую роль диаспорских организаций двух стран, в частности роль международной ассоциации "Азербайджан - Израиль", которая, по его словам, официально представляет Азербайджан в Израиле. Ассоциация проводит очень много мероприятий по пропаганде реалий Азербайджана, и все это осуществляется при поддержке официальных структур двух стран.

В Баку также высоко оценивают роль международной ассоциации "Азербайджан - Израиль" в развитии и поддержке отношений между двумя странами, сказал политолог.

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