Все работы на т.н. «Советской» в Баку будут завершены до начала мая - "Азеравтойол" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-08 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работы по капитальной реконструкции, проводимые на пяти улицах вокруг площади Физули и мечети Тезепир в Ясамальском районе Баку, на 80 процентов завершены, сообщили в субботу в ОАО «Азеравтойол».

Дороги вокруг мечети Тезепир будут двухполосными, остальные – трех- и четырехполосными.

Полностью завершены работы на ул. Балабабы Меджидова (протяженность 440, ширина 15 метров), остается только нанести дорожную разметку.

На ул. Абдуллы Шаига (протяженность 1825, ширина 15 метров) работы завершены на 90 процентов. Завершаются работы по асфальтированию и строительству пешеходных тротуаров в направлении круга перед Госкомстатом. В рамках работ на участке проспекта Н. Нариманова протяженностью 2 165 метров осуществляются меры по созданию современной дорожной инфраструктуры, идут работы по расширению проспекта.

Ускоренными темпами идут работы на ул. Мирзааги Алиева (протяженность 750 метров) и Физули (800 метров), расположенных по обеим сторонам Азербайджанского академического драматического театра. Дорога на этих улицах расширена до 15 метров. На ул. Физули также проводятся завершающие работы, которые здесь тоже выполнены на 90 процентов, на улице идет укладка асфальта и строятся пешеходные тротуары. А на ул. Мирзааги Алиева идет подготовительная работа к укладке асфальтобетонного покрытия. Здесь завершены земляные работы и работы по строительству коммуникационных линий.

Как сообщили в «Азеравтойол», в рамках проекта на пересечении улиц Физули и Самеда Вургуна создается новый двухполосный разворот. Работы здесь завершаются, и на этом участке осуществляются асфальтные работы.

Согласно проекту, на этих улицах будут построены 14 современных автобусных остановок, подземные и наземные парковки.

Работы планируется завершить до начала мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)