Али Ахмедов: «Некоторые силы хотят нарушить стабильность в стране, но я рад, что многое у них не получается»

2017-04-08 13:02 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, А.Ахмедов сказал, что в Азербайджане лица, представленные в политических партиях, имеют два типа идеологии: «Одна из них - идеология государственности, что можно увидеть в лице ПЕА. Другие политические силы, служащие идеологии государственности, также вносят свой вклад в проводимые в нашей стране работы по благоустройству. В другом политическом лагере же есть силы, которые очень мало служат идеологии государственности или работают в совершенно ином направлении. Сегодня граждане Азербайджана думают о стабильности в стране, сохранении спокойствия, внесении вклада в проводимые в стране реформы. Сегодня мы живем в очень беспокойном мире. Происходящее в расположенных неподалеку от Азербайджана странах видят все. Поэтому каждый гражданин думает о сохранении стабильности в нашей стране, о том, чтобы Азербайджан смог сохранить свою спокойную жизнь в этом беспокойном мире».

По словам А.Ахмедова, другим вопросом является ускорение экономического развития страны. Он отметил, что президент Ильхам Алиев ведет углубленные реформы: «Я верю, что это даст положительный результат в ближайшее время. Путь развития, который прошел Азербайджан, видят все. Но с сожалением хочу отметить, что некоторые политические силы делают все возможное, чтобы нарушить стабильность в Азербайджане. И я очень рад, что у них ничего не получается, они не умеют ничего делать. Потому что люди не поддерживают их попытки нарушить стабильность. Поэтому их акции проходят слабо. Митинги, попытки нарушить стабильность, все это шаги, направленные против государственности Азербайджана и населения. Все их попытки по сегодняшний день потерпели неудачу, так будет и дальше».