Руководство ПЕА провело в Баку кампанию по посадке деревьев

2017-04-08 13:08 | www.apa.az | 3

При организационной поддержке Партии Ени Азербайджан на территории Наримановского района была проведена кампания по посадке деревьев.

Как сообщает АПА, в кампании приняли участие заместитель председателя – исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов, заместитель исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, председатель Комитета ММ по труду и социальной политике Хади Раджабли, депутаты и активисты партии.