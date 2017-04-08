В Азербайджане 15 филиалов банков будут возмещать НДС во время шопинг-фестиваля (СПИСОК)
2017-04-08 13:05 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана и иностранцы смогут возместить налог на добавленную стоимость на товары, купленные во время шопинг-фестиваля в Баку, в 15 филиалах пяти банков, сообщает в субботу Палата надзора над финансовыми рынками.
Как ранее сообщили Trend в информационном центре мероприятия, возврат НДС можно будет осуществить в филиалах пяти банков – Kapital Bank, PASHA Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Bank Silk Way и Азербайджанского промышленного банка.
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Список банков
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Адреса
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Kapital Bank
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пр. Азадлыг, 26 (недалеко от ТЦ 28 Mall)
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пр. Фатали хана Хойского (ТЦ Ganjlik Mall, 1-й этаж)
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PASHA Bank
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пр. Нефтянников, 153 (ТЦ Port Baku)
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Yapi Kredi Bank Azerbaijan
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ул. Рашида Бейбудова, 8 (недалеко от станции метро «28 Мая»)
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ул. Низами, 69 (ISR Plaza, 1-й этаж)
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ул. Тебриза, 106А (недалеко от станции метро «Нариман Нариманов»)
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Bank Silk Way
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ул. Гасана Алиева, 131 (недалеко от станции метро «Гянджлик»)
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ул. Низами, 142А (недалеко от станции метро «28 Мая»)
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Международный аэропорт Гейдар Алиев, терминал №1 (после пересечения таможенно-пропускного пункта)
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Международный аэропорт г. Гянджа
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Международный аэропорт г. Лянкаран
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Международный аэропорт г. Габала (пункт обмена валюты)
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Бакинский морской порт
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Азербайджанский промышленный банк
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ул. Зарифы Алиевой, 3 (напротив Кукольного театра)
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пр. Нефтянников, 78 (ТЦ Park Bulvar)
Ранее в информационном центре мероприятия Trend сообщили, что при возврате НДС взимается 20 процентов от суммы, выплачиваемой покупателю, за услуги по организации шопинг-фестиваля. Помимо этого, уполномоченный банк взимает плату за оказание услуги по возврату НДС.
Шопинг-фестиваль в Баку пройдет с 10 апреля по 10 мая. Возврат НДС осуществляется в течение дня, когда была совершена покупка. При этом НДС можно получить как в виде наличных, так и в безналичной форме посредством перевода на карту или банковский счет.
Во время шопинг-фестивалей НДС возвращается покупателю [гражданам Азербайджана или иностранцам] при покупке товаров на сумму свыше 100 манатов [включая НДС], а в другое время минимальная сумма покупки только для иностранцев должна составлять 300 манатов [включая НДС].
Кроме того, иностранцы и лица без гражданства могут воспользоваться правом возврата НДС в течение года, а граждане Азербайджана и иностранцы, получившие временный или постоянный вид на жительство, могут использовать это право только в период фестивалей.
Возврат НДС не распространяется на акцизные товары, лекарства и медицинские принадлежности, товары, реализация которых внутри страны освобождена от НДС, необрамленные, необработанные и неотсортированные драгоценные камни, драгоценные материалы в виде слитков, транспортные средства и их запасные части.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli