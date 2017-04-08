В Азербайджане 15 филиалов банков будут возмещать НДС во время шопинг-фестиваля (СПИСОК)

2017-04-08 13:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана и иностранцы смогут возместить налог на добавленную стоимость на товары, купленные во время шопинг-фестиваля в Баку, в 15 филиалах пяти банков, сообщает в субботу Палата надзора над финансовыми рынками.

Как ранее сообщили Trend в информационном центре мероприятия, возврат НДС можно будет осуществить в филиалах пяти банков – Kapital Bank, PASHA Bank, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Bank Silk Way и Азербайджанского промышленного банка.

Список банков Адреса Kapital Bank пр. Азадлыг, 26 (недалеко от ТЦ 28 Mall) пр. Фатали хана Хойского (ТЦ Ganjlik Mall, 1-й этаж) PASHA Bank пр. Нефтянников, 153 (ТЦ Port Baku) Yapi Kredi Bank Azerbaijan ул. Рашида Бейбудова, 8 (недалеко от станции метро «28 Мая») ул. Низами, 69 (ISR Plaza, 1-й этаж) ул. Тебриза, 106А (недалеко от станции метро «Нариман Нариманов») Bank Silk Way ул. Гасана Алиева, 131 (недалеко от станции метро «Гянджлик») ул. Низами, 142А (недалеко от станции метро «28 Мая») Международный аэропорт Гейдар Алиев, терминал №1 (после пересечения таможенно-пропускного пункта) Международный аэропорт г. Гянджа Международный аэропорт г. Лянкаран Международный аэропорт г. Габала (пункт обмена валюты) Бакинский морской порт Азербайджанский промышленный банк ул. Зарифы Алиевой, 3 (напротив Кукольного театра) пр. Нефтянников, 78 (ТЦ Park Bulvar)

Ранее в информационном центре мероприятия Trend сообщили, что при возврате НДС взимается 20 процентов от суммы, выплачиваемой покупателю, за услуги по организации шопинг-фестиваля. Помимо этого, уполномоченный банк взимает плату за оказание услуги по возврату НДС.

Шопинг-фестиваль в Баку пройдет с 10 апреля по 10 мая. Возврат НДС осуществляется в течение дня, когда была совершена покупка. При этом НДС можно получить как в виде наличных, так и в безналичной форме посредством перевода на карту или банковский счет.

Во время шопинг-фестивалей НДС возвращается покупателю [гражданам Азербайджана или иностранцам] при покупке товаров на сумму свыше 100 манатов [включая НДС], а в другое время минимальная сумма покупки только для иностранцев должна составлять 300 манатов [включая НДС].

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства могут воспользоваться правом возврата НДС в течение года, а граждане Азербайджана и иностранцы, получившие временный или постоянный вид на жительство, могут использовать это право только в период фестивалей.

Возврат НДС не распространяется на акцизные товары, лекарства и медицинские принадлежности, товары, реализация которых внутри страны освобождена от НДС, необрамленные, необработанные и неотсортированные драгоценные камни, драгоценные материалы в виде слитков, транспортные средства и их запасные части.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli