С завтрашнего дня погода в Азербайджане ухудшится

2017-04-08 13:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами слабый туман, вечером облачность увеличится, к ночи в некоторых местах ожидается дождь. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным, временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 17-22 градуса тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, днем местами ожидается дождь, в горах – снег. Возможны грозы, град, днем порывистый западный ветер. Ночью 5-10, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

В воскресенье вечером, начиная с западных районов, погода изменится и будет нестабильной до второй половины 11 апреля. Временами будут идти дожди, в горных районах ожидается снег, местами сильный. Возможны грозы и град, порывистый западный ветер. Температура постепенно снизится на 4-7 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)