Азербайджанские «хендмейдеры» приняли участие в международной выставке туризма

2017-04-08 13:11 | www.oxu.az | 2

Участницы «Active Mom’s Club» продемонстрировали свои лучшие авторские работы «Active Mom’s Club» принял участие в ежегодной международной выставке «Туризм и Путешествия» AITF, проходящей с 6 по 8 апреля в Баку Экспо Центре.

Как передает Oxu.Az, 16-ая по счету выставка собрала на одной площадке представителей туристического рынка, государственных структур, национальных и региональных туристических организаций, а также медиа.

В рамках партнерского соглашения с компанией Iteca Caspian к участию в выставке были привлечены талантливые мамы Клуба - мастерицы-рукодельницы проекта «АРТмосфера».

Вместо привычных для таких случаев буклетов на стенде клуба, команда активных мам приняла решение, представить «товар лицом». А именно: посетители могли узнать о Клубе мам из первых рук, пообщаться с его представителями, ознакомиться и приобрести предметы рукоделия талантливых участниц клуба.

«Участие в туристической выставке и последующих мероприятиях Iteca Caspian - очень важно и необходимо не только для клуба, но и для каждой из мам - предпринимателей. Здесь они могут завести новые полезные для их бизнеса контакты и знакомства, - отметила учредитель Active Mom’s Club Ругия Ашрафли. - Мы как сообщество мам заинтересованы в поддержке малого предпринимательства в стране. У нас много талантливых и способных женщин-мам, которым нужно помочь проявить своё умение».

Сегодня «Active Mom's Club» является единственным объединением мам в Баку, которое реализует проекты культурного и образовательного характера.

«Active Mom's Club» представляет собой единую платформу для разделения опыта и знаний, касающиеся не только воспитания и развития детей, семьи в целом, но и личностного роста самих женщин. За три года активной деятельности было организовано и проведено свыше 40 мероприятий, при участии специалистов из разных сфер.

Сообщество мам «Active Mom’s Club» входит в состав НПО «Ailələrin inkişafı üzrə marifləndirmə».

С.Б.

