В одном из районов Баку будет ограничена подача газа

2017-04-08 13:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 21:00 и до завершения работ частично на улицах А. Гурбанова, А. Бакиханова, Н. Везирова, Г. Сарабского и Дж. Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку будет ограничена подача газа, сообщили в субботу в отделе по связям с общественностью ПО «Азеригаз».

Учитывая интенсивность транспорта и количество населения на этой территории, ремонтные работы по устранению утечки будут проводиться вечером, в случае завершения ремонтно-восстановительных работ вечером подача газа будет восстановлена утром следующего дня.

На газопроводе на пересечении улиц А. Гурбанова и А. Бакиханова выявлена утечка газа.

ПО «Азеригаз» просит всех потребителей быть особенно внимательными во время использования газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова)