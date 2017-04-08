Опознан еще один из пропавших нефтяников

2017-04-08 13:21 | www.apa.az | 3

Установлено, что обнаруженное 6 апреля в Каспийском море тело принадлежит Зульфугарову Азаю Гаджибала оглу (1971 г.р.), который работал оператором нефтегазодобывающего участка № 1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть».

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации Поисково-спасательного штаба.

Тело А.Зульфугарова будет передано его семье.

Отметим, специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.