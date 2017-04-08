В Баку конфискована запрещенная религиозная литература

2017-04-08 13:43 | www.oxu.az | 4

Главное управление общественной безопасности МВД и Госкомитет по работе с религиозными структурами проводят совместные мероприятия с целью предотвратить продажу разрешенной законами религиозной литературы и прочей продукции вне специализированных пунктов продажи, созданных с согласия соответствующих органов исполнительной власти.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных в Низаминском и Ясамальском районах Баку, а также Ширване и Тертере, в отношении 5 правонарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

У них были изъяты 189 единиц религиозной литературы, 18 CD-дисков.

Мероприятия продолжаются.

С.Б.

