Полад Бюльбюльоглу выступил на гала-концерте в Туркменбаши (ФОТО)

2017-04-08 13:49 | www.trend.az | 4

ТУРКМЕНБАШИ /Trend Life/ - Посол Азербайджана в России, известный певец и композитор Полад Бюльбюльоглу принял участие в гала-концерте мастеров культуры и искусства в туркменском городе Туркменбаши, сообщает Trend Life.

Гала-концерт состоялся в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" в связи с проведением Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и развития". В мероприятии приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, официальные лица многих государств, видные общественные деятели, представители культуры и искусства.

Полад Бюльбюльоглу исполнил на вечере три композиции "Гял ей сехер", "Позвони" и песню из известного кинофильма "Не бойся, я с тобой". Поладу Бюльбюльоглу была подарена туркменская национальная одежда - халат и папаха "тельпек".

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)