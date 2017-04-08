Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Шахдагский национальный парк (ФОТО)

2017-04-08 14:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в субботу посетила Шахдагский национальный парк в Исмаиллинском районе.

Лейла Алиева осмотрела территорию комплекса, который будет построен в связи с реинтродукцией зубров в природу в рамках совместного проекта, осуществляемого Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и WWF-Азербайджан. Проект предусматривает увеличение численности зубров на территории Шахдагского национального парка и их возвращение в природу. С этой целью на территории площадью 30 га вблизи национального парка планируется построить сооружения легкой конструкции.

Следует отметить, что зубры на протяжении столетий живут в разнообразной природе Азербайджана. Последние особи вида встречались в конце прошлого века у подножия Кавказских гор. Ввиду отсутствия эффективного управления популяцией этот вид исчез в дикой природе Азербайджана. В результате проведенных в последние годы учеными региона и мира исследований было установлено, что в разнообразной природе Азербайджана имеются благоприятные условия для зубров, в целях увеличение популяции и защиты этого вида было принято решение о реализации проекта по реинтродукции.

С момента учреждения Общественным объединением IDEA осуществляется ряд проектов по защите и восстановлению биоразнообразия в Азербайджане. Среди стартовавших ранее подобных успешных проектов в частности можно отметить проект «Реинтродукция джейранов в их исторические места обитания на Кавказе» и проекты по охране кавказского леопарда.