Умер космонавт Георгий Гречко

2017-04-08 14:27 | www.oxu.az | 2

Космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, на 86-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал «Новости Космонавтики».

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Гречко выписали из 81-й городской клинической больницы Москвы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».

В январе Гречко также попадал в больницу с резкими болями в сердце.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В период с 1975 по 1985 год совершил три космических полета. Космонавт награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, медалями «За доблестный труд» и «За заслуги в освоении космоса».

С.Б.

