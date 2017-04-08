Лавров назвал удары США по Сирии нарушением международного права

2017-04-08 14:28 | www.trend.az | 3

Удары США по сирийским правительственным войскам были нанесены в нарушение международного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XXV Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что работа СВОП является бесценным вкладом в работу тех, кто занимается практической внешней политикой, практической дипломатией.

"Особенно в эпоху, когда ситуация в мире стремительно меняется, когда многие кризисы накладываются друг на друга, когда резко возрастает не только объективный набор вопросов, повышающих риски, но и когда субъективный фактор становится все более и более ощутим в повседневной деятельности, вот о чем сейчас Федор Александрович (Лукьянов, председатель президиума СВОП) вспомнил, об ударах, которые были нанесены по сирийским правительственным войскам в нарушение международного права, все оценки вы слышали. Но в этих условиях, повторю, когда и объективные, и субъективные факторы риска начинают все больше и больше проявляться, тем важнее в этих условиях заниматься аналитикой, заниматься прогнозированием и обогащать друг друга через открытый, доверительный диалог, чем СВОП всегда и славился" - сказал Лавров.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.