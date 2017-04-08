Президент Финляндии: Двустороннее сотрудничество с Азербайджаном принесло нам ряд общих достижений

2017-04-08 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Финляндии Саули Ниинистё в субботу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Финляндией. Продолжающееся более двух десятилетий двустороннее сотрудничество принесло нам ряд общих достижений. Уверен, что в будущем мы станем свидетелями еще более высокого сотрудничества. Примите мое самое глубокое почтение, пожелания мира и благоденствия вашей стране", - говорится в поздравлении.