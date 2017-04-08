Удары США по Сирии не связаны с попытками узнать правду о химатаке - МИД РФ

2017-04-08 14:48 | www.trend.az | 3

Удары США по сирийской авиабазе не имеют ничего общего с попытками узнать правду о возможном применении в Сирии химоружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Они только что требовали провести расследование в отношении той техники, тех самолетов, с которых наносились удары. А потом они совершают удары по той технике, которую хотели бы обследовать, проанализировать", - сказала она, отвечая на вопросы телеканала "Россия-1".

"Это абсолютно не имеет никакого отношения ни к попыткам узнать, что случилось с химическим оружием, ни сделать какие-то действительно шаги по направлению к расследованию", - подчеркнула Захарова.