Умер космонавт Георгий Гречко

2017-04-08 15:13 | www.apa.az | 2

Космонавт Георгий Гречко скончался утром 8 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его дочь Ольга.

«Папа ушел сегодня в 06:40 мск в 81-й больнице им. Вересаева», - сказала она, отметив, что смерть наступила «в виду возраста и значительного набора хронических заболеваний».

Супруга космонавта Людмила Кирилловна была с мужем в момент его кончины.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. 27 мая 1968 года он был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ, совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос (1 час 28 минут).

