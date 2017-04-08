Президент Туркменистана в "Авазе" открыл крупный спортивный комплекс (ФОТО)

2017-04-08 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На туркменском побережье Каспия, в туристическом курорте "Аваза" при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова накануне состоялось торжественное открытие крупного спортивного комплекса.

Современный спортивный комплекс, пополнивший инфраструктуру «Авазы», станет универсальным учебно-тренировочным центром для туркменских атлетов и базой для подготовки спортсменов и сборных команд по различным видам спорта, в том числе входящим в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Кроме того, здесь можно проводить международные соревнования высокого уровня.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и гости церемонии открытия посмотрели в здании для зимних видов спорта красочное шоу в исполнении воспитанников спортивной школы Госкомитета по спорту. Среди тех, кто с особым интересом следил за выступлением молодых спортсменов, была трехкратная чемпионка Олимпийских игр, одиннадцатикратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Ирина Роднина. Легендарная спортсменка регулярно проводит в Туркменистане мастер-классы для юных фигуристов и их тренеров.

В фойе здания боевых искусств президент Туркменистана ознакомился с выставкой, посвящённой V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В её экспозиции были представлены брошюры, книги, плакаты, информирующие о деятельности национальных олимпийских комитетов стран Азии и Океании - Казахстана, Индонезии, Азербайджана, Японии, Узбекистана и др.

По завершении мероприятия президент Туркменистана принял участие в просмотре гала-концерта мастеров культуры и искусства.

(Автор: Эльчин Гусейнов)