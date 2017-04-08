Премьер-министр Израиля: «Азербайджан служит образцом межрелигиозной и мультикультуральной гармонии»

2017-04-08 15:35 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин Президент.В следующем месяце исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном.

Израиль гордится тем, что является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджанской Республики. За минувшие 25 лет между нашими странами были налажены тесные отношения, основанные на искренней дружбе еврейского и азербайджанского народов.

В период, когда мы видим многочисленные религиозные и этнические противостояния, Азербайджан служит образцом межрелигиозной и мультикультуральной гармонии. Израиль, как и Азербайджан, является маяком стабильности и толерантности в нестабильном регионе. Несмотря на трудности, наши страны смогли построить развивающуюся экономику, благополучное и миролюбивое общество.

Никогда не забуду безграничного радушия и высокого гостеприимства, которые Вы оказали мне, моей супруге и всей делегации в декабре прошлого года в Баку. Уверен, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение двусторонних отношений в различных сферах. Подписанные нами четыре экономических соглашения будут содействовать достижению целей более тесного сотрудничества.

Надеемся на более активное взаимодействие в предстоящие годы и скорую встречу с Вами в Израиле».