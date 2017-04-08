Российские ЗРС С-400 получают ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе

2017-04-08 15:58 | www.trend.az | 2

Зенитно-ракетные системы С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный, передает РИА Новости.

"Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях", - сказал он, комментируя возможность уничтожения объектов в ближнем космосе с помощью систем С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.