Обнародованы повестка очередного заседания Милли Меджлиса

2017-04-08 16:01 | www.oxu.az | 3

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 14 апреля.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в повестку заседания вошли 36 вопросов.

На заседании обсудят отчет Счетной палаты за 2016 год, внесение изменений в состав Совета вещания компании «Общественное телевидение и радиовещание», внесение поправок и дополнений в Кодекс градостроительства и строительства, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы «О дошкольном образовании», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», законопроекты «О комиссии по борьбе с коррупцией в Азербайджанской Республике», «О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем, и финансированием терроризма».

Кроме того, в повестку дня вошли вопросы внесения поправок и дополнений в законы «О рынке ценных бумаг», «Об охране окружающей среды», «О геодезии и картографии», «Об использовании энергоресурсов», «О промышленных и бытовых отходах», «О газоснабжении», «О служебном и гражданском оружии», «О пожарной безопасности», «О лекарственных препаратах», «О фитосанитарном контроле», «Об экологически чистом сельском хозяйстве», «О чаеводстве», «О виноградарстве», «О зерне», «О продовольственных товарах», «О семеноводстве», «О телекоммуникациях», «Об автомобильных дорогах», «О технической безопасности», «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Об обеспечении единства измерений», «О государственной пошлине», «О рекламе», «О туризме» и др.

С.Б.

