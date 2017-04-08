Глава правительства Швеции возложил цветы на месте теракта в Стокгольме

2017-04-08 16:00 | www.trend.az | 3

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен возложил цветы на месте теракта в центре Стокгольма и выразил соболезнования пострадавшим, передает РИА Новости.

"В понедельник будет проведена мемориальная церемония в 12.00, и в связи с этим правительство объявило о проведении в понедельник национальной минуты молчания", - сказал он собравшимся на месте журналистам. Прямую трансляцию с места ведет на своем сайте шведская газета Expressen.

"Мы знаем, что целью подобных атак является стремление посеять страх и ненависть в обществе. Но я скажу, что за прошедший день Швеция показала себя с наилучшей стороны – помочь друг другу, поддержать друг друга, открыть свои дома для других. Эти силу никто никогда не сможет у нас отнять", - сказал шведский премьер.

Он поблагодарил всех, кто работал над оказанием помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования семьям и близким жертв и пострадавших.

На месте собрались сотни людей, возложено много цветов. Ранее на месте побывала и возложила цветы кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

В пятницу в 14.53 местного времени на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан - одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.