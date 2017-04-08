Десять мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции к западу от Ракки

2017-04-08 16:03 | www.trend.az | 3

Не менее 10 мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции во главе с США к западу от сирийской Ракки, передает РИА Новости со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA.

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Коалиция во главе с США наносит удары в районе Ракки для поддержки действий курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ.

"Авиация международной коалиции во главе с США устроили бойню в деревне Хунейда в западной части провинции Ракка, жертвами которой стали не менее 10 мирных граждан", - сообщили агентству местные источники.

Об инциденте также сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванные источники. Канал так же, как и сирийское агентство, сообщил о десяти погибших мирных жителях при ударе ВВС коалиции.