ВВС России получат новейший комплекс С-500

2017-04-08 16:24 | www.oxu.az | 4

Воздушно-космические силы России в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитно-ракетный комплекс С-500.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», об этом журналистам в субботу, 8 апреля, сообщил главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500 и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», сообщил главнокомандующий.

Начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров со своей стороны сообщил, что уже начата подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

С.Б.

