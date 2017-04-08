Представители Азербайджана удостоены премии "Yılın Altın Adamları" в Турции (ФОТО)

2017-04-08 16:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле состоялась тринадцатая церемония награждения международной премией "Yılın Altın Adamları" ("Золотой Человек года"), сообщила Trend Life ведущая вечера, телеведущая Лятафет Алекперова.

Международная премия "Yılın Altın Adamları", учрежденная Центром стратегических исследований «Ipekyolu» и журналом «Ipekyolu», вручается за вклад в развитие различных сфер тюркского мира.

На открытии вечера президент "Ipekyolu" Сейфуллах Тюрксой поприветствовал гостей и отметил, что лауреаты премии "Yılın Altın Adamları" являются достойными представителями тюркского мира и вносят большой вклад в развитие различных сфер.

Из представителей Азербайджана премии были удостоены: "Türk DünyasındanYılın Spor Adamı" (За вклад в развитие спорта тюркского мира) – депутат Милли Меджлиса, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиева, "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" (За вклад в развитие общественной жизни тюркского мира) – депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа и председатель женского объединения "Азери-Тюрк" Танзиля Рустамханлы.

В церемонии награждения приняли участие видные общественные и политические деятели, известные представители науки, культуры и искусства, бизнесмены и другие гости из разных стран.

(Автор: Вугар Иманов)



