Посол: «Если в Украине нарушат права предпринимателей-азербайджанцев, реакция будет мгновенной»

2017-04-08 16:29 | www.apa.az | 3

«В Украине нет предвзятого отношения к предпринимателям-азербайджанцам».

Об этом АПА сказал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

«Наш президент уделяет большое внимание защите иностранных инвестиций. Он многократно говорил, что приветствует вход азербайджанского бизнеса в Украину, и мы сделаем все возможное, чтобы защита азербайджанского бизнеса была надежной», - сказал посол.

По его словам, после визита генпрокурора Украины в Азербайджан начали действовать оперативные группы, немедленно реагирующие на нарушение прав и интересов граждан и предпринимателей двух стран: «При выявлении какой-либо информации, генпрокуроры двух стран обмениваются сведениями и делают все возможное, чтобы права предпринимателей в Украине были восстановлены. Этот канал своего рода сигнал для мошенников. Если будут нарушены права азербайджанских предпринимателей, реакция будет мгновенной. Это также относится и к украинским предпринимателям».