Госсекретарь США посетит Москву, как и планировалось

2017-04-08 16:36 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Москву, как и планировалось, говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, глава которого Борис Джонсон свой визит в Москву, напротив, отменил, передает ТАСС.

"Я подробно обсуждал эти планы с госсекретарем Тиллерсоном. Он посетит Москву, как было запланировано, и после встречи (глав государств) G20 мы сможем предоставить русским нашу четкую и скоординированную позицию", - приводятся в коммюнике слова Джонсона.