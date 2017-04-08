Глава МИД Британии отменил визит в Москву

2017-04-08 16:41 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил о своем решении отменить запланированный на 10 апреля визит в российскую столицу из-за ситуации в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на российские СМИ, глава британского МИД не приедет в Москву 10 апреля, как это было запланировано, из-за последних событий в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

Посольство Великобритании в Москве подтвердило эту информацию.

По словам Джонсона, донести до россиян «ясную и скоординированную позицию» должен госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Он, как и планировалось, посетит Москву», - отметил глава МИД Британии.