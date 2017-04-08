На юго-западе Китая обнаружено крупнейшее в Азии месторождение марганцевой руды

2017-04-08 16:43 | www.trend.az | 3

Крупнейшее в Азии месторождение марганцевой руды обнаружено в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Месторождение, запасы которого оцениваются в 203 миллионов тонн, расположено в горах Сунтао-Мяоского автономного уезда городского округа Тунжэнь. Потенциальная общая стоимость обнаруженных запасов составляет порядка 100 милиардов юаней (14,5 милиарда долларов).

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем марганцевой руды, которая широко применяется при изготовлении элементов питания и новых магнитных материалов. За последние несколько лет китайскими геологами в провинции Гуйчжоу были обнаружены четыре крупных месторождения этого полезного ископаемого с общими запасами в 600 миллионов тонн.

"Запасы этих новых месторождений составляют примерно 60 процентов от общих разведанных и доказанных запасов марганцевой руды в Китае. Это позволит значительно снизить зависимость страны от импорта, а также будет иметь большое значение для развития промышленности, особенно сталелитейной", - приводит агентство заявление геолога и академика из Китайской инженерной академии Чэнь Юйчуаня.