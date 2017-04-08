Вероятный исполнитель теракта в Стокгольме бежал из города на аэроэкспрессе

2017-04-08 16:46 | www.trend.az | 3

Задержанный по подозрению в совершении теракта 39-летний выходец из Узбекистана бежал с места преступления на аэроэкспрессе и сначала поехал из Стокгольма в аэропорт Арланда, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.

Видео с камер наблюдения показывает, как раненый человек бежит вдоль перрона метро на центральный вокзал к поезду. Из аэропорта Арланда он поехал в пригород Мэшта, где его задержала полиция, обратив внимание на необычное поведение мужчины в магазине.

Согласно некоторым данным, задержанный сознался в причастности к теракту. Как сообщили в прокуратуре, она обратилась в окружной суд Стокгольма с просьбой предоставить мужчине адвоката. Суд уже назначил в защитники адвоката Юхана Эрикссона.

Седьмого апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, девять из них серьезно, четверо погибло. Начато предварительное расследование о предполагаемом теракте.