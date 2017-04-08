Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили Сирию

2017-04-08 17:11 | www.trend.az | 3

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся ранее встречи обсуждали Сирию, сообщил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде. В пятницу состоялись переговоры лидеров двух стран. Как сообщил ранее глава МИД КНР, лидеры двух стран в ходе пятничной встречи общались более семи часов.

"Во время встречи лидеры двух стран затронули вопрос Сирии. Председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил постоянную китайскую позицию, которая заключается в том, что страна выступает против применения химического оружия. Он подчеркнул, что сейчас первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, приложить максимум усилий для защиты процесса политического урегулирования проблемы", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Лу Кана, сказанные в ответ на просьбу прокомментировать, затрагивалась ли тема Сирии на встрече лидеров КНР и США, и что именно обсуждалось.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.