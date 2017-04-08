МВД Азербайджана о митинге Нацсовета в Баку

2017-04-08 17:59 | www.oxu.az | 4

На прошедшем в Баку митинге структуры, называющей себя «Национальный совет демократических сил», не зарегистрировано фактов серьезного нарушения правопорядка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, Нацсовет сегодня провел на стадионе «Махсул» в Ясамальском районе Баку митинг, согласованный с Исполнительной властью города.

В митинге, который проходил с 15:00 до 17:00, приняло участие до 1500 представителей различных партий, входящих в Нацсовет, и оппозиционных неправительственных организаций.

С.Б.

