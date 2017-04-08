На митинге Нацсовета в Баку не было серьезных нарушений - МВД

2017-04-08 17:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшем в Баку митинге структуры, называющей себя "Национальный совет демократических сил", не зарегистрировано фактов серьезного нарушения правопорядка, говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, Нацсовет сегодня провел на стадионе "Махсул" в Ясамальском районе Баку митинг, согласованный с Исполнительной властью города.

В митинге, который проходил с 15:00 до 17:00, приняло участие до 1500 представителей различных партий, входящих в Нацсовет, и оппозиционных неправительственных организаций.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)