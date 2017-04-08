Сиявуш Новрузов: «Соответствующие органы расследуют вопрос о причастности Али Керимли к организации незаконной миграции»

2017-04-08 18:45 | www.apa.az | 4

«Сегодняшний митинг так называемого Национального совета это собрание, не имеющее никакой цели и значения. Видимо, их основной задачей является собрать людей, не зависимо от того исламисты они или держат флаг Евросоюза. Они пытаются проводить митинг, собрав 300-500 человек».

Об этом АПА сказал заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан, депутат Сиявуш Новрузов, комментируя сегодняшний митинг Национального совета на бывшем стадионе «Мэхсул».

С.Новрузов отметил, что на митинге звучали все те же устаревшие лозунги, бессмысленные выступления и безосновательные заявления: «Погрязший в коррупции председатель ПНФА Али Керимли говорил там о коррупции. Мы знаем, что Али Керимли за определенную сумму выдает людям, которые на самом деле не являются членами его партии, партийный билет и помогает мигрировать в Европу. Он занимается самым грязным видом коррупции. Хочу отметить, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы. В Европе также выразили отношение к этому, они тоже занимаются этим вопросом. Подобное надо пресекать. Те, кто занимается не политикой, а мошенничеством, пытаются провести митинг и говорят о беззаконии. Некоторые мигранты даже строят свой маленький бизнес в Европе и высылают Али Керимли определенную сумму. А некоторые попадают под влияние служб безопасности этих кругов и начинают работать на них».

С.Новрузов сказал, что организаторы сегодняшней акции сами же признали, что люди не приходят на митинг: «Конечно же, народ им не доверяет. Народ доверяет своему государству, президенту и развитию, которое видит в стране. А финансируемым из-за рубежа и служащим армянскому лобби силам народ говорит «нет». На сегодняшнюю акцию пришли только их родственники, представители нескольких НПО, близкие арестованных за совершенные преступления лиц, и наемники. Это и есть их социальная база. Вот уже много лет одни и те же лица повторяют все то же самое. Чему должны верить люди? По сравнению с ними ПЕА сделала много добрых дел, посадила деревья. Число людей, собравшихся с нами на этих мероприятиях, превышало в разы число митингующих сегодня. Потому что люди верят нам».