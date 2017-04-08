SOCAR может принять участие в нефтегазовых проектах Ирана

2017-04-08 17:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) может принять участие в нефтегазовых проектах Ирана. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи делегации во главе с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, говорится в сообщении, распространенном в субботу на сайте компании.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались нынешнее состояние и перспективы связей в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Ираном, отмечалось наличие широких возможностей для развития сотрудничества.

Также стороны рассмотрели такие вопросы, как участие SOCAR в нефтегазовых проектах в Иране, сотрудничество в сфере торговли газом, реализация совместных проектов с третьими странами, провели широкий обмен мнениями. В итоге было решено продолжить исследования и контакты по обсуждаемым темам в рабочем порядке.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)