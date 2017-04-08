В Армении пьяный мужчина взял в заложники врачей

2017-04-08 19:28 | www.apa.az | 4

В Ширакской области Армении седьмого апреля 49-летний мужчина взял в заложники сотрудников «Скорой помощи». Как передает АПА, об этом сообщают в субботу армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Полиции Армении.

Согласно сообщению, житель города Гюмри, вызвав бригаду службы «Скорой помощи», не разрешал врачу и водителю выйти из своего дома, требуя от них водки.

Он около 40 минут продержал сотрудников «Скорой помощи» у себя, при этом оскорбляя и угрожая им.