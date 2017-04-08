В Польше при взрыве в жилом доме погибли три человека

2017-04-08 19:36 | www.apa.az | 4

В Польше в городе Свебодзице в результате взрыва и последующего обрушения жилого дома погибли три человека, еще четверо пострадали. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает «Радио Польша».

По предварительным данным, ЧП произошло в результате взрыва газового баллона. В числе погибших два ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.

«Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить местонахождение людей и достать их из-под завалов», — сказал пресс-секретарь государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха.

По его словам, в доме находились по меньшей мере 15 человек.

На месте работают поисково-спасательные группы и пять медицинских вертолетов.