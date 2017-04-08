Чем для команды "Сборная Баку" завершился четвертьфинал Высшей лиги КВН (ФОТО)

2017-04-08 17:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Театре Российской армии в Москве прошел четвертьфинал Высшей лиги КВН, в которой также приняла участие команда "Сборная Баку". Игру судили Семен Слепаков, Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Михаил Галустян и Юлий Гусман.

К сожалению, для нашей команды сезон завершен. Заняв пятое место, команда не смогла выйти в полуфинал, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

"С первого попытки дойти в Высшей лиге до четвертьфинала - это хороший показатель. Впереди "Сборную Баку" ждет участие в Международном музыкальном фестивале КВН "Голосящий КиВиН", где по традиции соревнуются ведущие команды клуба", - говорится в сообщении клуба.

Команда "Сборная Баку" выражает благодарность всем, кто поддерживал и болел за наш КВН.

(Автор: Вугар Иманов)