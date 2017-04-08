Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности прибыла в Нахчыван

2017-04-08 18:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности Баку-2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Нахчыван.

Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет азербайджанскому народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях прекрасного и живописного озера Батабат, известного своей прозрачной, чистой как слеза водой, которое находится в горной местности Шахбузского района.

Озеро Батабат находится в часе езды к северу от города Нахчыван. Рыхлые торфяные островки, «плавая» на его поверхности в течение нескольких дней, преодолевают расстояние в 2-3 метра.

Шахматист-любитель Мурад Алияров, бронзовый призер Чемпионата Европы по дзюдо Орхан Гулиев и бронзовый призер Европейских игр Баку-2015 по боксу Тайфур Алиев приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из озера. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

В полдень в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева прошел еще один увлекательный проект в рамках программы "Domestic Grassroots" - "Региональное спортивное мероприятие – Радости спорта". В мероприятии, главной целью которого являлось привлечение молодежи к спорту, принял участие спортсмен, посол Игр исламской солидарности Баку-2017 Гаджи Алиев.

Церемония продолжилась вечером в парке Гейдара Алиева, где состоялся Фестиваль воды. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», Заслуженного артиста Нахчыванской Автономной Республики Хюнара Алиева, Музыкального и танцевального ансамбля Государственной филармонии Нахчыванской Автономной Республики и захватывающего лазерного шоу и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Нахчывана, которая состоялась пятого апреля.

Бронзовый призер Европейских игр Баку-2015 по боксу Тайфур Алиев рассказал о водных мероприятиях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Многие могут подумать, что наша задача как спортсменов заключается только в участии в соревнованиях и завоевании медалей. Однако мы, как представители страны на данном мероприятии, хотим участвовать не только в соревнованиях, но и в организационных вопросах, и информировать общественность о значении этого мероприятия для нашей страны."

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, девятого апреля станет Астаринский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3000 км и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия можно ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее Исламский мир, - пройдут 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Исламских игр солидарности в столице Азербайджана – Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.