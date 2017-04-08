В Госдуме РФ назвали серьезной ошибкой отмену визита Джонсона в Москву

2017-04-08 18:27 | www.trend.az | 3

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает серьезной ошибкой решение Британии отменить визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву,передает РИА Новости.

В субботу МИД Великобритании проинформировал, что визит Джонсона в Россию, запланированный на 10 апреля, отменен. Визит однажды уже переносился - первоначально глава МИД Британии планировал посетить РФ в конце марта. Тогда он перенес визит на более поздний срок из-за изменения графика встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Я считаю, что это серьезная ошибка со стороны Министерства иностранных дел Великобритании, что любой дипломат — это прежде всего общение. Там, где прекращают говорить дипломаты, начинают говорить пушки, есть такая известная фраза", - сказал РИА Новости Чепа.

Он подчеркнул, что необходимо встречаться, говорить, и Россия выскажет свою позицию по ситуации в Сирии на встрече с главой госдепа США Рексом Тиллерсоном.