При ударе ВВС коалиции в Ракке погибли 15 человек

2017-04-08 20:29 | www.apa.az | 4

Число мирных жителей села Хунейда в провинции Ракка на севере Сирии, погибших при авиаударе международной коалиции, выросло до 15-ти, среди них трое детей и женщины. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийская государственная телерадиокомпания.

"В западной части провинции Ракка ВВС международной коалиции подвергли бомбардировке селение Хунейда. Погибли 15 мирных жителей, среди них трое детей и женщины", — сообщил телеканал.