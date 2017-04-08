В Китае перевернулся туристический автобус, есть погибшие

2017-04-08 18:28 | www.trend.az | 4

Автобус с местными туристами перевернулся в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, погибли три человека, шесть получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.

Авария произошла утром в городе Шахэ. В автобусе находились 35 человек. Сообщается, что шесть пострадавших пассажиров с переломами доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.

Некоторые пассажиры получили незначительные повреждения, отделавшись царапинами. Водитель автобус задержан до выяснения обстоятельств случившегося. В настоящий момент ведется расследование ДТП.