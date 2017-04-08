Боевики ИГ казнили 50 человек в Мосуле за попытку бегства к военным

2017-04-08 20:56 | www.apa.az | 4

Боевики ИГ казнили в Мосуле не менее 50 человек за попытку бежать к военным. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный информационный портал Shafaq News.

Иракские военные с февраля ведут наступление на остающиеся под контролем ИГ районы западной половины Мосула, в то время как восточная часть была полностью освобождена ранее.

По словам очевидцев, боевики расправились с жителями в районах Рас аль-Джада и Аль-Мушахада в центре Мосула после того, как те пытались спастись бегством и присоединиться к военным. Тела убитых террористы оставили лежать на улице, сообщили источники.