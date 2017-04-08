В Мосуле ликвидированы двое командиров ИГ из РФ

2017-04-08 22:04 | www.apa.az | 4

Иракская военная разведка сообщила о ликвидации в Мосуле двух командиров террористической группировки "Исламское государство" родом из России. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria.

Как сообщили разведчики, ликвидацию провели самолеты международной коалиции во главе с США в западной части Мосула, где с февраля продолжается наступление против ИГ.

"На основании информации управления военной разведки авиация международной коалиции нанесла удар по машине, перевозившей нескольких командиров ИГ иностранного происхождения… в западной части Мосула", — цитирует канал заявление разведки.

По ее сообщению, были убиты три командира ИГ, первый из которых указан как "Абу Хузайфа русской национальности", ответственный за связи и тыл, а второй — как "Абу Тамара чеченской национальности", руководитель неких спецотрядов в составе группировки. Национальность третьего командира, некого "аль-Матьюти", не сообщается.